Tramontana: “Lukaku di un altro pianeta. Icardi? Conte lo avrebbe tenuto, ma non sarebbe stato titolare”

Una prima parte di campionato è volata via e si può senz’altro dire che la classifica dell’Inter rispecchia sino a questo momento quanto fatto in campo dagli uomini di Antonio Conte. I risultati e le prestazioni sono probabilmente andati anche oltre le aspettative della vigilia, per un gruppo che in così poco tempo è riuscito a compattarsi trovando un’armonia perfetta, ma soprattutto un’identità ben visibile in campo. Un piccolo bilancio di quanto visto sin qui, lo ha fatto il giornalista di fede nerazzurra Filippo Tramontana sulle pagine di calciomercato.com. Un estratto della sua analisi:

CHIUSURA COL BOTTO – “L’ultimo mese per l’Inter è stato difficile, anzi difficilissimo sia per quanto riguarda i risultati (uscita dal girone di Champions) sia per quanto riguarda la stanchezza dei giocatori e il problema degli infortunati. Tutti problemi da affrontare con l’ottimismo e la forza mentale oltre che con il cuore e i polmoni. Ci siamo, ce l’abbiamo fatta! Conte ha salutato il 2019 calcistico con una vittoria spettacolare e con il primato in classifica. Detto che contro Roma e Fiorentina i nerazzurri avrebbero potuto anche vincere, di più a squadra e allenatore proprio non si poteva chiedere”.

STAGIONE – “Il tifoso nerazzurro in questo momento è felice, si gode il momento e spera in qualche buon acquisto a gennaio che arricchisca la squadra, la renda più completa in vista dell’Europa League e faccia quindi contento il suo allenatore. Conte vuole vincere e ad oggi ci abbiamo fatto la bocca buona pure noi. Piedi per terra e pedalare, ma con la consapevolezza di essere comunque sempre sul pezzo. In testa dicevamo. Merito di tutti, società, allenatore, calciatori e tifosi sempre presenti. Ma permettetemi di fare un nome: Romelu Lukaku. La squadra è da elogiare TUTTA, nessuno escluso. Hanno fatto tutti un lavoro incredibile ma oggi voglio parlare di lui. Non entro nel merito del gesto sul rigore di Esposito, ne hanno parlato tutti e va bene così, ma sul campo Romelu è incredibile. Gol, tanti, sponde, tante aiuto alla squadra decisivo se non fondamentale e tanto spirito positivo”.

ICARDI-LUKAKU – “Icardi è un attaccante d’area di rigore, fenomenale negli ultimi 20 metri sia per i gol sia per gli assist ai compagni. Ha bisogno però di una squadra che giochi interamente per lui e se questo non succede rischia di essere penalizzato e con lui tutto l’11 in campo. Conte lo avrebbe anche tenuto, ma non sarebbe stato il suo titolare o il suo uomo ideale. Conte ha un’idea di calcio diversa per questo ha voluto a tutti i costi Lukaku. Maurito è un 9 d’area di livello mondiale, Romelu un 9 a tutto campo dello stesso livello e lo sta dimostrando. Uno viene da Marte l’altro da Venere”.

