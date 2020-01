Transfermarkt – Zenga, Mihajlovic, Conte e… Mancini: ecco la top 11 degli ex calciatori oggi in panchina

Zenga in porta, Mihajlovic in difesa, Conte a centrocampo e Mancini in attacco: quanta Inter nella formazione tipo stilata da Transfermarkt degli allenatori ex calciatori.

Un 3-4-3 da paura, con Klopp e Koeman a completare il reparto difensivo insieme al serbo del Bologna davanti all’Uomo Ragno nerazzurro. A centrocampo, con l’attuale tecnico dell’Inter, i muscoli e la grinta di Gattuso e la fantasia e l’estro di Guardiola e Zidane: in avanti tridente pesante guidato dal commissario tecnico della Nazionale azzurra, con Henry e Inzaghi a completare il reparto.

Ecco la formazione:

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!