Trapattoni tra calcio ed emergenza: “Medici ed infermieri la nostra grande squadra”

In un’intervista concessa a La Repubblica, l’ex allenatore interista Giovanni Trapattoni, in passato anche ct della Nazionale Italiana, ha parlato dell’emergenza legata al Coronavirus e del futuro del nostro calcio, in attesa di poter tornare alla normalità.

EMERGENZA – “Non bisogna ragionare da lombardi o europei, ma da esseri umani. E come essere umano devo dire che è molto dura. Non ho paura per me ma per i miei ragazzi, figli e nipoti. E, più in generale, per tutti i giovani. Dal punti di vista personale sono sereno, anche se preoccupato. Sarà una grande prova per tutti”

SPERANZA – “Dobbiamo pensare a chi sta facendo andare avanti l’Italia, e trovare forza da queste persone. Penso ai tanti professionisti che rischiano la vita per noi: la cassiera del supermarket, gli operatori ecologici, le forze dell’ordine, la Protezione Civile, l’Esercito, la Croce Rossa e naturalmente medici ed infermieri. Sono loro, adesso, la nostra grande squadra, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte”

SPORT – “Il calcio e lo sport mi mancano, naturalmente. Farne a meno mi rattrista, perché lo sport è vita e gioia. Neppure le guerre mondiali lo avevano fermato del tutto, e questo ci fa riflettere sulla gravità del problema. Ma sono sicuro che lo sport sarà alla base della ripresa: ci darà forza e passione. Il calcio è lo strumento più semplice e potente per unire i giovani di tutto il mondo, va oltre ogni confine ed ogni ideologia, va anche più in là della politica. Ci servirà per ricominciare, speriamo migliori”

FUTURO – “Sarà il caso di riflettere su questo consumismo sfrenato, anche se temo che prima o poi ritornerà. Per un cambiamento davvero radicale serviranno le nuove generazioni, quelle così attente al destino del pianeta”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!