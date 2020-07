Prima Ferrara, poi Roma: per l’Inter una doppia trasferta

L’Inter non si ferma, nel vero senso della parola. Se Marotta e Ausilio si impegnano a formare la squadra ad Antonio Conte per la prossima stagione nella sessione di mercato, i nerazzurri si preparano ad affrontare la Roma nella seconda trasferta della settimana. Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter dopo la gara contro la Spal a Ferrara, è rimasta a dormire lì ed è ripartita ieri mattina per tornare alla Pinetina.

Arrivata ad Appiano, l’Inter ha effettuato i tamponi di routine e poi allenamento. La squadra, domani sera, affronterà la Roma che ha un giorno in più di riposo e non ha dovuto viaggiare. I nerazzurri lamentano questa doppia trasferta in giorni così ravvicinati e senza la possibilità di fare un allenamento vero e proprio.

Infatti, Conte avrebbe voluto almeno un allenamento in più per provare a recuperare Lukaku e Barella, che sceglierà se portare con sé solo nella rifinitura di oggi.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<