Trezeguet elogia Lautaro: “La maglia dell’Inter non gli pesa, si è guadagnato il rispetto della Serie A”

La stagione di Lautaro Martinez è stata – per il momento – sicuramente positiva. L’arrivo sulla panchina dell’Inter di Antonio Conte ed il cambio di modulo da una a due punte, ha sicuramente giovato all’attaccante argentino. Se prima la scena – almeno fino al mese di febbraio scorso – era tutta di Mauro Icardi, ora i protagonisti per il reparto offensivo sono due: la LuLa. Il Toro con Romelu Lukaku forma una delle coppie più devastanti dell’intera Serie A e d’Europa, tanto da essere diventato un obiettivo del Barcellona.

Ai microfoni di Super Mitre Sports Lautaro è stato esaltato da un campione del Mondo e d’Europa con la maglia della Francia, ovvero David Trezeguet: “Tutta la Serie A ora lo rispetta e si è fatto conoscere in Europa. E’ un giocatore con talento e voglia e non gli pesa una maglia importante come quella dell’Inter. Ecco perché è così desiderato”.



