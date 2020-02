Tronchetti Provera: “Inter cuore, business e con Moratti anche valori. Vi racconto una mia follia per i nerazzurri”

Intervistato dai microfoni di Sky TG24, l’ex dirigente nerazzurro Marco Tronchetti Provera ha raccontato particolari ed aneddoti relativi alla sua passione ed al suo rapporto con l’Inter. Tantissimi i dettagli raccontati dall’ex presidente di Pirelli, storico sponsor interista.

“Partita importante dell’Inter o gita in barca? Se la partita è importante, rinuncio alla gita, assolutamente. L’Inter per me è stata cuore ma anche business e continua ad esserlo ora. Diciamo che il cuore ha aiutato il business, ecco. Si sono unite delle cose, oltre a queste anche l’amicizia ed i valori, in particolare quando c’era Massimo Moratti. Credo che l’Inter sia stata molto congeniale a quella che è la Pirelli ed anche a quello che sono io. Una follia? Un ricordo è relativo ad una partita di Champions League: per riuscire a vederla non ho dormito un giorno e mezzo perché ero dall’altra parte del mondo, era una partita col Barcellona. Vittoria o sconfitta? Se Dio vuole, vittoria”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!