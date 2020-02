Tronchetti Provera: “L’Inter per me è stata, ed è ancora, anche un business”

Il calcio e la vela. Sono queste le principali passioni di Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, attuale main sponsor dell’Inter. Ecco altre parole del dirigente, rilasciate da Sky TG24 in occasione di un’ulteriore anticipazione dell’intervista integrale che verrà rilanciata prossimamente.

“Una partita o un giro in barca? Dipende dall’importanza della partita, se è importante rinuncio alla barca… L’Inter per me è stata anche business e lo è ancora, diciamo che la parte cuore ha aiutato il business. L’Inter rappresenta anche dei valori, penso che quella di di Massimo Moratti sia stata molto congeniale a questi valori”, ha dichiarato Tronchetti Provera.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!