Tronchetti Provera: “Messi un sogno, magari è il momento buono”

In attesa di capire cosa verrà deciso dal Consiglio straordinario della Lega calcio nell’incontro fissato per domani, in casa Inter si respira ovviamente una brutta aria per via della sconfitta rimediata ieri sera all’Allianz Stadium con la Juventus. Un risultato che senz’altro compromette la corsa allo scudetto dei nerazzurri adesso in ritardo di nove punti rispetto ai bianconeri tornati al vertice, seppur con una partita da recuperare contro la Sampdoria per il rinvio del match nel 25esimo turno.

Sotto accusa, tra gli altri, anche Antonio Conte e Christian Eriksen. Se il tecnico sta pagando il periodo negativo della sua formazione, il danese fin qui non ha invece inciso secondo quanto ci si poteva aspettare. A proposito grandi calciatori, nell’intervento radiofonico di questo pomeriggio, l’amministratore delegato di Pirelli e uomo legatissimo all’ambiente nerazzurro, Marco Tronchetti Provera, è tornato sul sogno Messi. Le sue parole su GrParlamento: “Messi è un sogno che coviamo da più di dieci anni, magari è il momento buono”.

