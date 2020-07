Tronchetti Provera rilancia la suggestione: “Messi? Suning dovrà fare uno sforzo. Inter, situazione attuale inspiegabile”

Il titolo, la sintesi, sono tutti qui: “Quanto mi fa male il nono Scudetto della Juventus in arrivo? Quanto gli altri otto”. E poi, quando parla Marco Tronchetti Provera, come oggi in occasione di un’intervista a GR Parlamento, il discorso ricade spesso e volentieri anche su Lionel Messi: una suggestione che l’ad di Pirelli s’incarica, di tanto in tanto, di rilanciare. Ha detto Tronchetti Provera: “Se Suning ci chiedesse uno sforzo per aiutare il club? Onestamente in un momento come questo non riusciamo a investire nello sport più di quanto stiamo facendo, tra Formula 1, Copa America di vela e Inter. Dobbiamo chiedere a Steven Zhang di fare lui stesso uno sforzo, poi noi possiamo aiutare ma non fare cose significative”.

La maggior parte dell’intervista, comunque, si è basata sul momento attuale dell’Inter, specie dopo la sconfitta di ieri a San Siro contro il Bologna: “Antonio Conte ha grande esperienza e riuscirà a trovare le soluzioni: ha già fatto tanto nella prima parte della stagione, ora è un momento difficile ma l’Inter ne uscirà – ha dichiarato – Bisogna soffrire ancora un po’, ma restare uniti. Sono tra i testimoni sbigottiti di quanto sta accadendo. Risulta molto difficile dare una spiegazione a qualcosa di inspiegabile. Ci sono momenti di calcio di grandissima qualità, abbiamo visto un ottimo Christian Eriksen nelle scorse settimane, poi abbiamo visto anche campioni come Lautaro Martinez mancare dei gol fatti e altri non riuscire a chiudere partite di fatto già chiuse. Penso che anche Conte si stia chiedendo cosa sta succedendo”.

