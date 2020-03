Tronchetti Provera sullo sfogo di Zhang: “Forse influenzato dal film ‘Clown'”. Poi sui rinvii…

Intervenuto ai microfoni di Radio Capital, Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ha commentato le recenti vicende che hanno travolto il calcio italiano, a partire dal durissimo sfogo di Steven Zhang contro il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Ecco le sue parole.

Sfogo Zhang – “Mi auguro che il calcio giri presto pagina. Bisogna avere una capacità di stare insieme, e non è stato il punto di forza delle nostre squadre per decenni, magari troveranno modo per farlo ora. C’è un film di grande successo che si chiama ‘Clown’, forse Zhang è stato influenzato da questo”.

Partite rinviate – “Non c’è stata un’omogeneità di comportamento. Bisogna che la gente si parli e si metta d’accordo, meglio non pubblicizzare scelte quando non sono ancora condivide. Serve un atteggiamento di unità nazionale. Arrivare a questo risultato è difficile, ma necessario. Serve un cambio di passo da parte del Paese e di tutta Europa”.

