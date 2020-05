Tronchetti Provera sullo sponsor: “Pirelli-Inter rimarranno legate, ma non si sa come. Cavani-Werner meglio di Lautaro-Icardi”

Intervenuto ai microfoni di GR Parlamento durante la trasmissione ‘La Politica nel Pallone’, l’amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera ha parlato a tutto tondo anche di temi legati al mondo Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

Sponsor – “Per Pirelli rimarrà un legame con l’Inter. Quale si vedrà, ma con Suning i progetti resteranno ambiziosi. Conte ha abilità straordinarie, abbiamo lasciato un mondo ma non sappiamo come sarà quello nuovo. Per esempio abbiamo lasciato l’Inter con un regista che doveva cambiare la squadra, Eriksen. Cavani ha saputo fare cose straordinarie e spero che nel caso possa ripetersi in nerazzurro. Cristiano Ronaldo dimostra che anche a una certa età si può fare la differenza. Poi è chiaro che la cessione di Lautaro sarebbe dolorosa. Con Cavani e Werner potremmo essere più forti che con Lautaro e Icardi, soprattutto se Eriksen tornerà quello del Tottenham”.