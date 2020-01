TS – 150 milioni in arrivo tra gennaio e luglio per l’Inter: il tesoretto per Conte dalle cessioni

150 milioni in arrivo tra gennaio e giugno per l’Inter. Questo il tesoretto disegnato da Tuttosport nei confronti dei nerazzurri, con il discorso cessioni da risolvere in maniera definitiva per gli incassi a disposizione di Marotta ed Ausilio. Dopo gli investimenti per Barella e Sensi da ultimare, già dal prossimo mercato invernale Gabigol e Politano rappresentano le risorse più importanti dalle quali raccogliere milioni fondamentali. Entrambi lontani dal progetto di Conte, i nerazzurri sperano di incassare circa 50 milioni da entrambe le operazioni.

Dall’inverno al mercato estivo, sono tanti i nomi pronti a lasciare definitivamente la Beneamata. 20 milioni per il diritto di riscatto affidato a Perisic, 18 invece per Joao Mario ma soprattutto 70 milioni dall’addio di Icardi, sempre più vicino alla conferma in casa PSG. Tutto, o quasi, dipenderà dalla strategia disegnata da Wanda per il futuro dell’argentino: la moglie ed agente del calciatore spera di rivederlo a Milano ma in concreto l’ex nove dell’Inter è già pronto al nuovo matrimonio in casa parigina.

