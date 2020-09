TS – Alla Pinetina iniziano a vedersi i primi giocatori: prevista per oggi una seduta individuale

Undici giorni dopo la finale di Europa League l’Inter torna già in campo, scrive Tuttosport. Una ripresa che però sarà per pochi intimi. Alla Pinetina, infatti, ci sono solamente sei giocatori: Nainggolan, Dalbert, Radu, Vecino e gli ultimi arrivati Hakimi e Vanglanndis.

In attesa dei risultati dei tamponi effettuati ieri, tutti e sei svolgeranno quest’oggi una seduta di allenamento individuale sotto gli ordini dello staff di Antonio Conte, di rientro lunedì 7. Tutti tranne uno. Vecino dovrà infatti sottoporsi a delle cure di riabilitazione dopo l’operazione al menisco del ginocchio destro.

Per il 9 sono attesi i giocatori che hanno partecipato alla Final-Eight in Germania ma che non sono partiti con le Nazionali: Handanovic, Padelli, Godin, Ranocchia, Asamoah, Young, Moses, Candreva, Sanchez e Lautaro Martinez.

Mercoledì 11, poi, faranno rientro anche i giocatori impegnati in Nations League: Barella, Bastoni, Biraghi, D’Ambrosio, Gagliardini, Sensi, Brozovic, De Vrij, Lukaku, Skriniar ed Eriksen. Restano poi da capire le presenze di Joao Mario e Perisic. Entrambi sono sul mercato e l’intenzione del club è quella di cederli a titolo definitivo. Per vedere la rosa al completo, dunque, appuntamento a giovedì 10.

