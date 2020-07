TS – Ancora problemi per San Siro, scende in piazza il comitato: “No alla tremenda speculazione”

È destinata ad andare avanti ancora per molto la questione nuovo stadio. Da una parte il sindaco e il comune sembravano aver dato l’ok al nuovo progetto. Come riporta però oggi TuttoSport, il Comitato di San Siro avrebbe invece chiesto la ristrutturazione del nuovo stadio, invece che la costruzione di nuove strutture. Martedì prossimo, 14 luglio, alle ore 18 il Comitato San Siro ha deciso di scendere in piazza per protestare contro i nuovi progetti delle due società milanesi.

Per Inter e Milan ci sono ancora problemi dunque per la costruzione del nuovo impianto che garantirebbe nuovi e più alti introiti, per avvicinarsi sempre più ai top club europei. Il Comitato si oppone così: “Abbiamo proposto alternative alla tremenda speculazione edilizia che viene proposta dai club”. La situazione è destinata ad andare avanti ancora a lungo. Sempre che il primo cittadino o chi per esso possa prendere fermamente una decisione finale. Inter e Milan hanno bisogno della nuova struttura.

