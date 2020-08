TS – Ausilio in bilico, Zhang pensa a Petrachi per sostituirlo: è amico fidato di Conte

Se il futuro della panchina nerazzurra verrà deciso oggi dall’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang, il presidente dell’Inter sta parallelamente lavorando su una decisione che potrebbe avvicinare il tecnico alla permanenza. In questi giorni di grande trambusto in società, infatti, sembra iniziarae a traballare anche la posizione di Piero Ausilio, storico direttore sportivo del club. Il rapporto che lo lega alla proprietà è di grande stima reciproca, mentre con Conte, a quanto trapela, il legame sarebbe invece del tutto assente. In virtù di questo, quindi, Zhang starebbe studiando una soluzione per venire ulteriormente incontro alle esigenze del tecnico.

Secondo Tuttosport, a questo proposito, il candidato numero uno per sostituire Ausilio all’Inter sarebbe Gianluca Petrachi. Quest’ultimo si ritrova ad oggi senza squadra, dopo essere passato dal Torino alla Roma ed aver perso l’incarico dopo circa un anno. Grande amico di Conte, Zhang potrebbe ingaggiarlo come post-Ausilio anche al fine di posizionare una sorta di ‘parafulmine’ in società per placare un po’ il nervosismo di Antonio, dimostrandogli ancora una volta che la sua volontà è quella di fare di tutto per trattenerlo e metterlo nelle condizioni migliori per lavorare.

