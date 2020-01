TS – Barella, Brozovic e Sensi dal 1′ contro il Lecce: finalmente insieme dopo 150 giorni

Sembra essere passata un’eternità dall’ultima volta che Conte ha potuto schierare dal primo minuto in mediana insieme Barella, Brozovic e Sensi. Come riportato da Tuttosport, era il 6 ottobre e a San Siro l’Inter sfidava la Juventus: da quel giorno sono passati 150 giorni e Conte ha sempre dovuto a fare meno di questo super trio visti gli infortuni rimediato verso la fine dell’anno dall’ex Cagliari e dall’ex Sassuolo.

Oggi però il tridente Barella-Brozovic-Sensi scenderà in campo titolare dal 1′ contro il Lecce. Si tratta della quinta volta in stagione: troppo poco visti gli investimenti importanti fatti in estate. Con Vecino (mercato) e Gagliardini (infortunio) out, toccherà a loro gestire la manovra nerazzurra. In attesa di Eriksen che potrebbe stravolgere le gerarchie a centrocampo, ma quella è un’altra storia. Oggi conta solo il presente.

