TS – Cagliari, Nainggolan fa i conti col futuro: Inter pronta a girarlo all’estero

5 anni dopo, di nuovo a casa. Radja Nainggolan la scorsa estate è tornato a Cagliari, in prestito dall’Inter e con la voglia di riconquistare il calcio che conta da protagonista. In un club in cui si è sentito coccolato ma anche valorizzato, il belga è riuscito a farsi faro e trascinatore soprattutto nella prima parte di stagione, prendendo per mano la squadra di Maran da top player per portarla fino alle prime posizioni in Serie A. Come racconta Tuttosport, dopo le luci degli inizi, qualche buio di troppo ha compromesso sia la sua stagione sia la possibilità di riscatto da parte di Giulini.

Nainggolan è arrivato al Cagliari in prestito, in un’operazione praticamente tutta legata allo sforzo dell’Inter che lo ha “regalato” ai rossoblù in attesa di una nuova collocazione nerazzurra perché fuori dal progetto. Con l’ex tecnico Maran ha giocato regista, trequartista ed anche attaccante, rispondendo sempre presente ma senza il supporto dei compagni. Ora il belga riflette sul futuro, con l’Inter che sembra pronta a riportarlo alla base per girarlo all’estero in prestito, uno scenario che rappresenta una perdita devastante per Giulini. Tutto da scrivere però il domani del Ninja che attende gli ultimi colpi col Cagliari prima di pensare alla nuova avventura.

