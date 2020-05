TS – Cavani-Inter: c’è la prima apertura sull’ingaggio da parte dell’uruguaiano

Una volta incassata la notizia del rinnovo di Dries Mertens con il Napoli, l’Inter e i suoi dirigenti non si fermano in nessuno modo ma anzi continuano a lavorare ininterrottamente sul fronte mercato. Il nome più quotato al momento sembra essere quello di Edinson Cavani, vecchia conoscenza del calcio italiano e giocatore profondamente stimato dal mister Antonio Conte, come riportato da Tuttosport.

I contatti con il suo entourage sarebbero già a buon punto; i nerazzurri starebbero cercando di forzare la trattativa in modo da battere sul tempo tutte le concorrenti, essendo l’uruguaiano in scadenza di contratto. Da parte del Matador inoltre ci sarebbe anche la disponibilità ad abbassare le pretese sull’ingaggio, passando dai 14 attuali a 7 milioni l’anno, come Lukaku e Eriksen.

La trattativa dunque è ben avviata: l’Inter è disposta allo sforzo economico per portarsi a casa uno degli attaccanti più forti in circolazione e con una grandissima esperienza sia nel nostro campionato che a livello europeo, mentre lo stesso Cavani avrebbe voglia di dimostrare di poter ancora dare molto tornando nel campionato che lo ha consacrato ad un livello altissimo. Ultimo scoglio potrebbe risultare l’eventuale ritorno di fiamma dell’Atletico Madrid, con il quale l’uruguaiano aveva già un accordo poi saltato.

