TS – Chiellini torna ad allenarsi in gruppo, ora nel mirino c’è l’Inter

Una sola presenza per Giorgio Chiellini quest’anno, timbrata con la rete decisiva nella prima giornata di questo campionato al Tardini di Parma. Il difensore della Juventus non ha più rivisto il campo da quel 24 agosto a causa della rottura del legamento crociato. Sono quasi 40 le gare saltate da Chiellini che però, nella giornata di ieri, è tornato a lavorare sul campo.

Come riporta Tuttosport infatti Chiellini è vicino al rientro ed ha messo nel mirino la gara – per il momento decisiva – dell’Allianz Stadium di Torino contro l’Inter il primo marzo. Saranno dunque i nerazzurri i prossimi avversari del difensore azzurro che vuole a tutti i costi esserci per quella che dovrebbe rappresentare la partita chiave per lo scudetto.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!