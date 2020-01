TS – Chiesa non è più incedibile: Inter e Juventus in pole per la stella della Viola

E’ testa a testa tra Inter e Juventus per Federico Chiesa. In base alle ultime dichiarazioni raccolte da Lady Radio e riproposte quest’oggi da Tuttosport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso avrebbe infatti aperto alla cessione del gioiello viola e della Nazionale, il tutto però al giusto prezzo. “Se vorrà partire e se arriverà l’offerta giusta, se ne potrà parlare”, queste in sintesi le dichiarazioni del numero uno dei gigliati, al lavoro per costruire una Fiorentina sempre più grande ma che rischia di perdere il suo miglior talento.

Inter contro Juventus nella corsa all’attaccante. 60-70 milioni sul piatto nel corso della prossima estate per aggiudicarsi l’attaccante della Nazionale che non sta brillando come era ormai abituato a fare e che sembra pronto a rimettersi a caccia della giusta serenità. Sarà sfida a distanza tra i due club anche per Castrovilli: i nerazzurri hanno già scelto di muoversi mentre la Vecchia Signora si è solo informata in merito al centrocampista. Sondaggio anche da parte del Napoli per la stella della Viola già blindata da Commisso post rinnovo. Tutto in divenire anche per l’ex Cremonese, con il Derby d’Italia pronto ad accendersi anche sul mercato.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!