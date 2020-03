TS – Con Mertens sempre più vicino al rinnovo con il Napoli Sanchez può conquistarsi il riscatto

Alla luce delle ultime trattative tra Napoli e Mertens per trovare un rinnovo del contratto che accontenti entrambe le parti, sembrano cambiare le carte in tavola anche per l’Inter. Stando a ciò che riporta Tuttosport infatti, i nerazzurri da tempo avrebbero posato gli occhi sul 32enne belga che a giugno sarebbe andato in scadenza; sarebbe stato il giocatore perfetto da mettere in panchina e da far entrare a match in corso per spaccare la partita e soprattutto a costo 0.

Questo nuovo scenario che si sta delineando apre però una nuova possibilità in casa Inter. Se infatti l’eventuale arrivo di Mertens avrebbe fatto pensare a un addio sicuro di Alexis Sanchez a giugno, ora la ruota potrebbe girare a favore del cileno, che dovrà in questi tre mesi dimostrare di meritarsi l’eventuale riscatto.

Ancora tanti sono i “ma” che separano il cileno dal riscatto: innanzitutto il rendimento, per poi passare dal costo del cartellino e quello del pesante ingaggio. In primis Sanchez dovrà essere bravo nello sfruttare le occasioni che gli verranno fornite da Antonio Conte; l’Europa League con ogni probabilità sarà il suo palcoscenico ed è lì che il cileno dovrà dare sfoggio delle sue qualità e di alcune prestazioni che possano far pensare seriamente ad un suo acquisto a titolo definitivo nel mercato estivo.

Difficile sarà anche trattare con il Manchester United che, stando alle parole di Solskjaer di qualche mese fa, riaccoglierebbe volentieri el nino maravilla. Inoltre la montagna più dura da scalare sarà quella dell’ingaggio in quanto al momento Sanchez guadagna dodici milioni di euro netti all’anno; una spesa che sicuramente l’Inter non ha intenzione di affrontare. Sarà dunque necessario che si incastrino varie situazioni per il riscatto del cileno, ma sicuramente le probabilità hanno subito un grande incremento.

