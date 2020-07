TS – Conte e la società, divergenze sul futuro. Il tecnico chiede la rivoluzione, Marotta…

Se a fine anno non si saranno diradate le nubi che aleggiano su Appiano Gentile, l’Inter e Antonio Conte si siederanno a tavolino per tracciare un bilancio su quanto fatto sino ad ora. Questo stando a quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui per il tecnico non sarà facile tentare l’assalto allo scudetto neanche nella prossima stagione, senza cambiamenti radicali alla formazione.

Perché l’allenatore salentino è rimasto particolarmente deluso da quanto visto nelle ultime settimane, con i nerazzurri che hanno visto definitivamente allontanarsi il sogno scudetto.

Pensiero che il club non condivide in toto: Marotta è convinto che la squadra vada sì migliorata, ma al tempo stesso sostiene che la società abbia già fatto molto durante le ultime due sessioni di mercato. Nella mente dei dirigenti di Viale della Liberazioni serviranno senza dubbio dei ritocchi, ma non una rivoluzione.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<