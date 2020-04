TS – Conte il “potenziatore” dell’Inter: Candreva e de Vrij rivitalizzati dal nuovo corso interista

Rendimento rivoluzionato soprattutto grazie all’impronta del nuovo tecnico. Tuttosport traccia il bilancio dei nerazzurri rivitalizzati dal lavoro di Antonio Conte, puntando il dito in particolare su Candreva ma abbracciando, nel discorso degli interisti, anche gli altri reparti. L’esterno azzurro è passato da riserva di Politano a titolare mai in discussione in fascia, soprattutto nei match più caldi. Dal metodo del nuovo tecnico interista però anche i vari Gagliardini e Lautaro Martinez sono riusciti a trarne giovamento, anche se con sfumature diverse. Il centrocampista ha spesso lasciato il segno quando chiamato in causa, l’attaccante ha invece trascinato la Beneamata verso le vette della Serie A, raccogliendo il corteggiamento del Barcellona.

Tra gli indiziati protagonisti di un’ottima crescita figura anche il nome di Stefan de Vrij. Già una garanzia con Spalletti, il centrale olandese è diventato il perno del reparto arretrato nerazzurro, rivelandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Hanno giovato della mano di Antonio Conte anche Lukaku e Bastoni, anch’essi protagonisti con la maglia della Beneamata. In particolare, il giovane difensore è riuscito a rubare il posto a Diego Godin, esperto del mestiere, conquistando gli interessi delle big europee già pronte a strapparlo all’Inter. Sacrificio evidente e benefici garantiti grazie all’allenatore interista, vero trascinatore del gruppone nerazzurro.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!