TS – Conte lavora alla nuova Inter di Eriksen: tre idee ed un progetto in stile Chelsea

Tre strade per ridisegnare l’Inter in base alla luce ed alla qualità di Christian Eriksen. Giorni di riflessione in casa nerazzurra per Antonio Conte che, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe tra le mani tre diverse idee per reinventare la sua squadra e la sua rosa, affidandola alle mani del danese arrivato a gennaio dal Tottenham.

Al centro delle riflessioni dell’allenatore nerazzurro una sorta di 3-5-2 rivisto, con due centrocampisti al centro più bassi come Barella e Brozovic e l’avanzamento dell’ex Spurs sulla trequarti, alle spalle delle due punte. Guadagna punti e fiducia anche lo schieramento stile Chelsea, con due trequartisti alle spalle di un’unica punta: 3-4-2-1 con Sensi ed Eriksen dietro Lukaku ma anche una necessità, quella di rinunciare al secondo attaccante, che l’Inter al momento non può permettersi. La rivoluzione porterebbe Conte a varare un 4-4-2 sperimentale, quasi di emergenza, con il danese dirottato sull’out di sinistra, in un modulo pronto a trasformarsi in un 4-2-4 offensivo, come ai tempi del Bari. Riflessioni in corso in casa Inter per regalare alla Beneamata il miglior Eriksen, pronto a rimettersi in gioco per diventare protagonista a San Siro.

