TS – Conte mette nel mirino il Trap: l’unico a vincere con Inter e Juventus

Stasera c’è Juventus-Inter, la sfida delle sfide, il derby d’Italia. Due squadre che – insieme al Milan – sono sempre state all’apice del calcio italiano ed europeo e che hanno regalato grandi sfide soprattutto nel passato. A rendere questa sfida particolare è sicuramente Antonio Conte, grande ex bianconero ed ora sulla panchina interista.

Il tecnico dell’Inter ha dato il via al ciclo vincente della Juventus oltre ad essere stato un simbolo del club torinese ma – come scrive Tuttosport – ora ha messo nel mirino un altro record, che appartiene al solo Giovanni Trapattoni: vincere su entrambe le panchine. Sono ben dodici i tecnici che ci hanno provato, senza però mai andare a buon fine: da Jesse Carver a Heriberto Herrera passando per i più recenti Ranieri e Zaccheroni. Nessuno ci è mai riuscito, neanche Marcello Lippi. Ora c’è Conte e conoscendolo non si fermerà, a prescindere dal record.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!