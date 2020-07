TS – Conte per lo scettro del “dopo Mourinho” con vista sul futuro: quanto è importante questo finale di stagione

Questa sera l’Inter contro il fanalino di coda SPAL non dovrà e non potrà fallire. Sono tre punti troppo importanti sia in chiave classica – per mettere pressione alla Juventus e tornare al secondo posto in solitaria – sia in chiave Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro infatti ha collezionato già 68 punti che non accadeva dall’epoca di José Mourinho, e dunque non vuole fermarsi.

Come riporta Tuttosport infatti nel mirino dell’ex ct ci sono sia i punti nel girone di ritorno di Luciano Spalletti, sia i punti in classifica della stagione 2010/2011 con Leonardo in panchina. Conte ha sempre amato i record e l’obiettivo è superare i 30 punti del girone di ritorno dell’Inter di Spalletti ed i 76 finali del brasiliano: con sei a gare a disposizione il bottino è importante e l’allenatore leccese non vuole farselo sfuggire. In più – dopo le tante voci della scorsa settimana – c’è da sistemare il capitolo futuro: con dei record così alle spalle è tutto più facile.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<