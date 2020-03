TS – Conte ritrova Handanovic: con lui la difesa è un fortino

Ritrova i titolarissimi soprattutto in difesa Antonio Conte per la super sfida di questa sera contro la Juventus. Alle 20:45 andrà in scena il derby d’Italia e l’Inter potrà contare di nuovo sul suo capitano e pilastro della difesa Samir Handanovic. Il portiere sloveno manca infatti dalla partita contro la Fiorentina in Coppa Italia per un infortunio alla mano: da lì ha sempre giocato Daniele Padelli con risultati non esattamente esaltanti.

Come riporta Tuttosport infatti se Conte in bianconero aveva la sua BBC, anche a Milano può contare su un terzetto di assoluto livello grazie ad Handanovic, Skriniar e De Vrij: la nuova BBC. Il quarto posto è poi occupato da uno tra Godin e D’Ambrosio. Tutti e tre non scendevano in campo insieme dal pareggio con il Cagliari del 26 gennaio ed il tecnico salentino è pronto per ripartire da loro. Con Handanovic – scrive il quotidiano – c’è tutta un’altra musica, un’altra fiducia. Non è stato facile per Padelli catapultarsi in campo ed è piovuta qualche critica ingiustificata anche per errori del trio difensivo.

Per battere la Juventus servirà una grande prova e tutto partirà da lì: dalla BBC.



