TS – Coutinho prigioniero del Barcellona: il Bayern lo scarica, l’Inter ci pensa ma ad una condizione

Il grande sogno di Ausilio ed un rimpianto, quello di averlo visto partire giovanissimo e con un grande futuro davanti ai suoi occhi. L’edizione odierna di Tuttosport parla di Philippe Coutinho, jolly brasiliano lanciato nel grande calcio proprio dall’Inter e costretta a privarsene alla fine del 2013, quando poi è stato acquistato dal Liverpool prima e dal Barcellona poi. Oggi il giocatore è prigioniero del suo contratto monstre con i blaugrana: 120 milioni la valutazione fissata dai catalani, con il Bayern Monaco che non sembra per nulla orientato al riscatto.

In questo scenario potrebbe inserirsi l’Inter attraverso una strategia disegnata dal quotidiano torinese. Oggi Coutinho è in Germania in prestito per 8,5 milioni dal Barcellona ed i nerazzurri, nei discorsi con i catalani relativi a Lautaro, potrebbero inserire il gioiello brasiliano. Non in relazione alla cifra monstre fissata dagli spagnoli, bensì con un prestito biennale ottenuto solo dopo il rinnovo di contratto fino al 2024, vale a dire di soli 12 mesi. Un’operazione che andrebbe a considerare i costi analizzati nella trattativa per Lautaro Martinez. Ma permetterebbe ad Antonio Conte di avere sia un rinforzo in attacco, considerando gli interrogativi di Sanchez, sia la possibilità di poter contare su una mezzala di qualità, vista la duttilità del giocatore. In questo scenario rientra anche il nuovo sogno di Ausilio che non ha mai nascosto il rimpianto legato a Coutinho.

