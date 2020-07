TS – Da Eriksen a Brozovic, Conte li prova tutti trequartisti

Sono giorni di esperimenti in casa Inter. Ad Appiano Gentile infatti Antonio Conte sta provando nuovi schemi e nuove collocazioni per i propri giocatori. Nella partita contro la Roma la novità è stata quella di Brozovic al posto di Eriksen, visti entrambi come trequartisti. Era da febbraio del 2018 che il croato non copriva quel ruolo, con in panchina Luciano Spalletti. Fu proprio il tecnico toscano a spostarlo poi davanti alla difesa per fungere da metronomo dei nerazzurri. Proprio secondo TuttoSport, nel ruolo di trequartista Antonio Conte starebbe provando più giocatori.

Nell’immaginario ideale Christian Eriksen è il candidato principale per quel ruolo. Il danese fatica però ad inserirsi nei meccanismi, spingendo così il tecnico nerazzurro a provare anche altri giocatori. Nell’allenamento di martedì, vigilia della partita contro la Roma, in quel ruolo sono stati provati Marcelo Brozovic ma anche Barella, che nel Cagliari aveva già coperto quella posizione. Se pensiamo che all’occorrenza potrebbe giocarci anche Sanchez, allora avremmo ben quattro candidati per una posizione. È un aspetto molto positivo per l’Inter, in quanto molti giocatori sono in grado di coprire più ruoli, una manna dal cielo per il tecnico, spesso in difficoltà per i cambi, soprattutto a centrocampo.

