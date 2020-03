TS – Dalbert protagonista alla Fiorentina: il riscatto però dipende da Biraghi

Biraghi da una parte, Dalbert dall’altra. Inter e Fiorentina riflettono sui loro esterni, protagonisti di due avventure diverse a Milano e in Toscana, in attesa di conoscere quello che sarà il loro destino. Per il calciatore brasiliano, Tuttosport racconta di un’esperienza che fin qui ha convinto sia Montella che Iachini, consegnando alla Viola 22 presenze da titolare e solo una da subentrato, quella del suo esordio contro il Genoa. Due assenze, entrambe per squalifica, ed un rendimento che ha soddisfatto la dirigenza, con tutte le valutazioni che attendono anche le decisioni in merito a Biraghi.

Il riscatto dell’esterno azzurro, fissato a 12 milioni, dipenderà sicuramente dalle condizioni di Asamoah, da mesi ai margini del progetto interista causa infortunio. Young sa reinventarsi su entrambe le fasce, ma per Biraghi conta molto il suo status da calciatore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Tutto da decifrare il suo futuro, con Dalbert che attende solo il via libera per legarsi a titolo definitivo alla Fiorentina.

