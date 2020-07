CdS – De Vrij, stop precauzionale dopo l’infortunio: salterà le ultime gare di campionato

L’Inter è impegnata domani nella trasferta di Genoa, dove cercherà la vittoria a tutti i costi per lottare per il secondo posto in classifica. Antonio Conte è alle prese con i soliti dubbi di formazioni, dettati anche dal fitto calendario che impone un turnover massiccio per salvaguardare la condizione fisica dei propri giocatori. Una certezza riguarda la difesa: Stefan de Vrij non ci sarà, né contro i rossoblu e nemmeno nelle ultime gare di campionato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’olandese, uscito anzitempo mercoledì contro la Fiorentina, ha rimediato una distorsione al ginocchio. Un infortunio, però, che non sembra essere nulla di grave, ma che suggerisce al tecnico pugliese di lasciarlo fuori per precauzione. Si lavora, infatti, per averlo a disposizione al 100% nella sfida di Europa League contro il Getafe. Al suo posto, nel frattempo, ci sarà spazio per Andrea Ranocchia, protagonista di una buona gara contro i viola.

