TS – Derby da Oscar a San Siro: Conte sfida Pioli da regista, Lukaku-Ibra i migliori attori protagonisti

Derby da Oscar quello di San Siro in programma domenica. Lo definisce così Tuttosport che racconta la stracittadina di Milano, con lo sguardo rivolto anche alle celebri premiazioni per i migliori film dell’anno in scena a Los Angeles. Testa a testa in porta per il premio di migliori effetti speciali: l’Avengers Handanovic da una parte, ancora in dubbio per la gara di San Siro, o il Re Leone Donnarumma, al nono derby in campionato nonostante la giovane età. Montaggio affidato a Brozovic e Bennacer, al centro del Milan, entrambi creatori di gioco ed entrambi in campo dopo l’assenza dell’ultima giornata.

Oscar per il miglior trucco conteso tra Sanchez e Theo Hernandez: spetta ai due il compito di tirare fuori la magia decisiva per il successo nel derby di San Siro. Il premio di miglior regista non poteva che finire tra le mani di Antonio Conte e Stefano Pioli: faccia a faccia tra il mattatore e l’outsider, osservando a distanza gli attori. I protagonisti, Lukaku e Ibrahimovic, o i non protagonisti, Vecino e Kessie: quattro nomi, diversi riflettori e la consapevolezza di trovarci di fronte ad un derby aperto a qualsiasi scenario e dunque deciso dai soliti noti o dalle rivelazioni che, solo poche settimane fa, rischiavano di scambiarsi le maglie. Sale la febbre degli Oscar nerazzurri e rossoneri: al Dolby Theatre di San Siro i premi ai migliori della Serie A milanese.

