TS – Due figli d’arte, il nuovo Bastoni e il nuovo Lautaro: ecco le stelle della cantera nerazzurra

Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé sono i due talenti migliori che spiccano nel settore giovanile dell’Inter ma non gli unici. La cantera nerazzurra è infatti colma di giovanissimi pronti al grande salto.

A partire dalla porta con Filip Stankovic, figlio d’arte. Conte lo ha convocato in prima squadra quando Handanovic si è infortunato, dimostrando di avere una grande fiducia in lui. In difesa spicca su tutti anche Lorenzo Pirola: Conte stravede anche per lui, da anni veste anche l’azzurro della Nazionale. L’Inter sa dai avere un nuovo Bastoni in Primavera.

Spazio all’attacco. Altro figlio d’arte è Matias Fonseca che quest’anno in Primavera ha messo a segno 12 gol. Altri due profili che si stanno facendo notare sono poi Samuele Mulattieri e Gaetano Oristanio. L’ultimo arrivato è Martin Satriano. Uruguayano, classe 2001, è stato prelevato dal Nacional e chi l’ha visto all’opera dice che l’Inter potrebbe già essersi assicurata l’erede di Lautaro.

