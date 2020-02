TS – E’ l’ora di Sanchez! Il cileno contro il Ludogorets per ritrovare fiducia

Alexis Sanchez non è stato sicuramente fortunato in questa stagione: subito dopo essere entrato nei meccanismi dell’Inter di Antonio Conte con due grandi prestazioni (Sampdoria e Barcellona), è arrivato l’infortunio che lo ha tenuto fuori a box fino a gennaio. Il cileno ha dunque visto passarsi avanti nelle gerarchie il duo Lukaku-Lautaro che nella prima parte di stagione hanno spinto i nerazzurri fino alla testa della classifica a suon di gol.

Ora però è tornato e con la squalifica del Toro in campionato si sono rivisti sprazzi del vero Sanchez. Come riporta Tuttosport i sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets sono l’occasione giusta per il cileno per tornare definitivamente in forma ed essere una freccia in più nell’arco di Conte. Il tecnico nerazzurro infatti attuerà sicuramente del turnover e uno dei due “inamovibili” riposerà.



