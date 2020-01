TS – Eriksen subito disponibile per la Coppa Italia? A differenza di Young e Moses…

Per vedere Eriksen sbarcare a San Siro bisognerà aspettare ancora qualche giorno ma per vederlo invece in azione sul campo con la maglia dell’Inter, quanto tempo dovranno aspettare i tifosi nerazzurri?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Eriksen potrebbe subito esordire anche in Coppa Italia mercoledì sera a San Siro qualora tutte le procedure burocratiche con il Tottenham vengano completate entro la giornata dì martedì. Il fantasista danese, a differenza di Young e Moses, ha giocato nelle ultime settimane e quindi non ha bisogno di recuperare la miglior condizione fisica. Altrimenti bisognerà attendere il 2 febbraio e la trasferta di Udine alla Dacia Arena, in quel caso l’esordio a San Siro arriverà nel derby contro il Milan in programma nel successivo weekend.

