TS – Gruppo Suning, nel 2019 gli utili in calo di oltre il 26%. Ma continua a crescere il fatturato

In un momento in cui l’economia globale è fortemente condizionata dalla pandemia del Coronavirus, Tuttosport fa i conti in tasca al gruppo Suning. Il gruppo di Nanchino ha infatti pubblicato il bilancio relativo all’anno 2019, e secondo il quotidiano il 2020 sarà segnato da un rosso di circa 78 miliardi per il primo semestre. Nonostante questo, il fatturato annuo ha raggiunto la cifra di 35 miliardi, con un incremento che si avvicina al 10%. Il fattore in calo è l’utile della società, che vede un calo degli utili del 26,15% e raggiunge la cifra di 1,27 miliardi.

Nel 2019, il gruppo guidato da Zhang Jindong ha acquistato una quota azionaria dell’80% in Carrefour China. In totale, gestisce più di 8 mila negozi di vario genere, mettendo le mani in settori sempre più in espansione. Negli ultimi anni, la società ha ulteriormente allargato il suo raggio e ha gradualmente formato un assetto di business più completo nel settore del commercio al dettaglio in Cina. Il patrimonio personale del presidente Jindong è stimato intorno ai 6 miliardi di dollari.

