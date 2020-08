TS – Handanovic meglio dei centrocampisti: il numero sui palloni giocati contro il Getafe

C’era un tempo in cui i calciatori evitavano a tutti i costi il passaggio arretrato al portiere. Non solo per le abilità non proprio eccelse degli estremi difensori col pallone tra i piedi, ma perché molto spesso coinvolgere il numero uno all’interno del gioco veniva interpretato come segnale di difficoltà all’interno della manovra. Oggi, invece, giungiamo al punto in cui Samir Handanovic, nella gara vinta ieri sera dall’Inter contro il Getafe, ha chiuso la partita come quarto calciatore ad aver giocato più palloni coi compagni.

Ben 56 complessivi, alle spalle di Bastoni (82), Godin (78) e de Vrij (66). Su 48 passaggi tentati, poi, ben 40 sono andati a buon fine, numeri che in percentuale raccontano come l’evoluzione del capitano nerazzurro negli ultimi anni sia passata anche dalla nuova capacità di concepire il ruolo. Come molti nostalgici spesso ricordano, però, un portiere dev’essere soprattutto giudicato per le abilità tra i pali e da questo punto di vista, i miracolosi interventi prima su Maksimovic e poi su Mata, dimostrano che Handanovic ha davvero raggiunto un livello molto alto.

