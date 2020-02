TS – Handanovic, mirino sulla Juventus: col Ludogorets in campo Padelli per evitare rischi

Samir Handanovic vuole tornare ad essere il capitano dell’Inter in campo e lavora sodo per farsi trovare pronto al grande appuntamento. Come raccontato infatti da Tuttosport nell’edizione odierna, il numero uno sloveno anche ieri ha svolto alla Pinetina il suo lavoro personalizzato. Sotto gli occhi di Piero Ausilio e Beppe Marotta, il portiere nerazzurro ha ormai ampiamente pareggiato i tempi di recupero stabiliti prima dell’infortunio e si candida ad una maglia da titolare nella grande sfida dello Stadium.

Calano vertiginosamente le quotazioni di un suo possibile impiego in casa, contro il Ludogorets, in un match che rappresenterebbe una prova generale in vista della Juventus. Troppi i rischi da correre in una pratica che, dopo il 2-0 dell’andata, resta già chiusa: Conte vuole averlo a disposizione per la sua difesa contro la Juventus e schiererà ancora Padelli in Europa, riservandosi la scelta di Handanovic per il campionato. Priorità assoluta al match dello Stadium: una fetta di scudetto passa da quei 90′.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!