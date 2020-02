TS – Handanovic salta anche la Sampdoria: rientro fissato per il ritorno con il Ludogorets

Sembrava pronto a bruciare le tappe per tornare a difendere la porta dell’Inter già contro la Sampdoria. Invece servirà qualche giorno in più per vestire nuovamente Samir Handanovic di nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, il capitano della Beneamata dovrebbe festeggiare il suo rientro tra i pali in occasione della sfida di ritorno di Europa League, in programma giovedì a San Siro contro il Ludogorets. Un’occasione, come sottolineato dal quotidiano, per testare i postumi dell’infortunio in vista del match di Torino contro la Juventus.

Fuori causa dallo scorso 31 gennaio per un problema al mignolo della mano accusato in allenamento, Samir Handanovic è stato sostituito da Padelli anche nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League giocata in Bulgaria. Lo sloveno, a differenza delle recenti partite, non è stato convocato per il match di Razgrad in modo da poter effettuare le terapie per accelerare i tempi di rientro. In base anche alle dichiarazioni di Marotta rilasciate ieri, per rivederlo titolare potrebbe servire qualche giorno in più. Non domenica contro la Sampdoria ma, molto probabilmente, giovedì prossimo – sempre a San Siro – nel ritorno con il Ludogorets. Il tutto, aspettando la Juventus.

