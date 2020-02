TS – Icardi, il PSG si allontana: si muove il Chelsea e la Juventus osserva interessata

Rapporti ai minimi storici ed una valigia che sembrerebbe già pronta in caso di mancati riavvicinamenti. Sempre più travagliata la convivenza nello spogliatoio del Paris Saint-Germain per Mauro Icardi dopo lo scontro con il tecnico dei parigini Tuchel. L’edizione odierna di Tuttosport racconta i malumori del giocatore dopo i 15′ di campo concessi dall’allenatore in campionato contro il Bordeaux e la violenta reazione dell’argentino a poche ore dal match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Il riscatto del giocatore da parte del PSG appare oggi tutt’altro che scontato: il club sta valutando se investire 70 milioni per Maurito ed anche l’attaccante attende di far valere la clausola che gli permette di dire la sua quando dovrà decidere. In caso di mancata stretta di mano con i francesi, ai piedi di Icardi sembrano aumentare le corteggiatrici. Cancellata l’ipotesi di un possibile ritorno all’Inter, per il giocatore si sono fatti avanti sia la Juventus, che lo segue da tempo, sia soprattutto il Chelsea che lo sta osservando attentamente, in attesa di preparare l’assalto estivo. Il tutto insieme all’ipotesi mai tramontata del Real Madrid e di un futuro al Bernabeu. L’ex nerazzurro riflette sul futuro, nel pieno di un’avventura al PSG che gli ha regalato prima gioie ed ora dolori.

