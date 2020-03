TS – Icardi, Juventus e PSG studiano lo scambio con Pjanic: conferme di riscatto per l’Inter

Juventus e PSG sembrano ragionare già in vista dell’estate, con il club nerazzurro inserito nel discorso solo come spettatore nonostante il grande interesse che lo coinvolge in una trattativa stellare. L’edizione odierna di Tuttosport racconta infatti dei dialoghi ormai frequenti tra il club francese ed i bianconeri in chiave mercato, con una possibilità di scambio destinata a far discutere, quella che coinvolge Miralem Pjanic e Mauro Icardi.

La Juventus continua ad osservare da vicino il centravanti argentino, considerato come uno degli obiettivi della Vecchia Signora ormai dichiarato da tempo. I parigini inseguono la possibilità di assalto nei confronti del centrocampista bosniaco ex Roma e non è esclusa una possibile partnership di mercato tra le due società. A sorridere in questo caso sarebbero in tre, con l’Inter che andrebbe ad incassare i 70 milioni fissati con il PSG per il riscatto di Icardi.

L’ipotesi di scambio con Pjanic intanto ha diviso gli addetti ai lavori. Mentre Mirabelli loda l’argentino (“Pjanic è fantastico, ma ai tempi in cui ero capo osservatore dell’Inter ho apprezzato Icardi da vicino e sono convinto che lo scambio sarebbe un affare per la Juventus”) l’agente Beppe Bozzo sceglie Gabriel Jesus per i bianconeri: “Come nove c’è Higuain. E se l’esigenza è quella di avere un centravanti da affiancare a CR7, allora l’ideale sarebbe il brasiliano del City”. All’interno del discorso di mercato a sorridere però è soprattutto l’Inter, in attesa di risolvere definitivamente la grana Icardi ed incassare i 70 milioni preziosi per le casse della società.

