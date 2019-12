TS – Icardi meglio di Ibra al PSG: Leonardo spinge sul riscatto anticipato ma Wanda tentenna

Il PSG è pronto a riscattarlo, ma l’Inter attende. Futuro ancora incerto quello di Mauro Icardi, rinato in Francia dopo una particolare battuta d’arresto in nerazzurro. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante argentino è diventato il calciatore più veloce a realizzare 10 reti per i parigini. Battuto anche Zlatan Ibrahimovic, oggi al Milan, in un derby che Leonardo non vorrebbe vedere il prossimo anno.

Il Paris Saint-Germain sta tentando in tutti i modi di anticipare il riscatto del giocatore, fissato a 70 milioni ed in programma a giugno. Wanda Nara però tentenna, ed il motivo riguarda ancora una volta l’Inter. La moglie ed agente del giocatore spera in un ripensamento di Conte e di una nuova vita in nerazzurro per Maurito, sempre più lontano dai progetti del club. Difficile, se non impossibile, ipotizzare una svolta nell’ottica interista: il futuro dell’argentino resta ancorato a Parigi.

