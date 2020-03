TS – Icardi, non solo PSG e Juventus: tra le concorrenti spunta il Real Madrid

Non ci sono solo il Paris Saint-Germain e la Juventus sulle tracce di Mauro Icardi. L’attaccante ancora di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito in Francia, potrebbe cambiare di nuovo maglia a partire dalla prossima estate per trasferirsi infatti in Liga. Su di lui, come riportato da Tuttosport, c’è anche il Real Madrid, al lavoro per assicurarsi l’erede di Karim Benzema, riferimento unico dell’attacco dei Blancos.

Il centravanti argentino, protagonista di alti e bassi con la squadra di Tuchel, rappresenta infatti una valida alternativa al profilo di Harry Kane, centravanti del Tottenham già nel mirino del Real Madrid. Per Icardi la stagione sembrava iniziata nel verso giusto ma poi, tra mugugni di spogliatoio ed il faccia a faccia col suo tecnico, gli standard si sono abbassati vistosamente. Ultimi mesi per catturare l’interesse delle corteggiatrici, prima di svestire definitivamente i colori nerazzurri: Maurito attende il suo destino, ancora in bilico tra il riscatto del PSG e l’interesse delle concorrenti.



