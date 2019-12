TS – Idea Politano per l’Atalanta: Marotta spinge per accelerare su Kulusevski

Il sacrificio di Politano per accorciare i tempi dell’assalto a Kulusevski. Tuttosport questa mattina racconta di un nuovo destino per l’esterno nerazzurro, pronto a lasciare l’Inter perchè ormai ai margini del progetto di Conte. L’ex Sassuolo è uno dei pochi interisti in uscita ad avere una ricca schiera di corteggiatrici e l’ad interista Marotta potrebbe spingerlo all’Atalanta per accelerare l’acquisto di Kulusevski. Richiesta comunque alta quella della Dea: 35-40 milioni per un giocatore che arriverebbe solo nella prossima estate.

Nell’affare, Politano si trasferirebbe invece a Bergamo già a gennaio in prestito come contropartita necessaria a rendere più percorribile la pista che porta allo svedese. L’idea dello scambio con Llorente sembrerebbe destinata a concretizzarsi solo come ultima ipotesi di fine gennaio, con il mercato agli sgoccioli. Ben più allettante per Marotta la nuova meta nerazzurra dell’attaccante, scavalcato nelle gerarchie anche da Esposito e pronto a far le valigie.

