TS – Il derby d’Italia è derby tutta la stagione: nel mercato estivo ci aspettano scintille

Juventus-Inter si sa, non è una semplice partita ma è uno scontro ideologico tra le due squadre, insieme al Milan, più rappresentative del calcio italiano; non a caso il confronto tra le due viene chiamato derby d’Italia. La partita in programma domenica sera poi, assume tutto un altro sapore, con uno scudetto che finalmente dopo ben 8 anni è ancora aperto e con proprio Juve e Inter, con l’inserimento dell’outsider Lazio, che se lo stanno giocando.

Ma come già detto il derby d’Italia non si gioca solo in campo: mai come in questo periodo questa sembra essere una essere un’affermazione veritiera, con le società che si sono scambiati giocatori, dirigenti e allenatori in un complicato intreccio di ex, in primis Conte e Marotta che sono passati alla sponda nerazzurra.

A quanto pare però anche in futuro questo fuoco non si spegnerà e lo scontro verrà portato sul tavolo delle trattative, come riportato da Tuttosport, con entrambe le squadre pronte a farsi sgambetti a vicenda avendo molti obiettivi in comune. In particolare lo scontro avverrà qui in Italia con le due grandi big che si contenderanno tutti i più importanti talenti nazionali del momento. Il nome che più risuona è sicuramente quello di Tonali, che sembra già destinato a vestire una maglia a righe, ma ancora non si sa se bianconere o nerazzurre. Il discorso poi si estende a Castrovilli, gioiello della Fiorentina che potrebbe essere il tassello mancante perfetto per entrambe le squadre, ma per il quale bisognerà passare sopra ad un presidente come Commisso sicuramente non propenso a sconti. Col patron americano bisognerà trattare anche per Chiesa, da anni nel mirino di entrambe le società e che da un momento all’altro sembra poter abbandonare il lungo Arno per approdare a Torino o a Milano. Un occhio vigile viene mantenuto anche su Lorenzo Pellegrini, che però dopo l’abbandono di Totti, De Rossi e Florenzi sembra essere il candidato principale a rappresentante della romanità in quel della capitale.

