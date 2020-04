TS – Il piano della Juventus per Icardi: ritorno in patria per Higuain?

La telenovela è destinata a non finire a breve: la Juventus continua a seguire Mauro Icardi per il futuro del proprio reparto offensivo. L’indiziato principale per lasciare un posto libero all’ex capitano nerazzurro sembra essere Gonzalo Higuain, il quale potrebbe essere protagonista di un ritorno nostalgico dove tutto è iniziato, al Monumental di Buenos Aires. Ma andiamo con ordine, seguendo il piano delineato nell’edizione odierna di Tuttosport.

Higuain come Tevez?

Ricordate dell’addio in pompa magna di Carlitos Tevez nell’estate 2015? L’argentino desiderava con tutte le sue forze un ritorno in patria, alla Bombonera con la maglia del Boca Juniors; la Juventus decise di accontentarlo, riuscendo a portare in Italia un diamante grezzo come Rodrigo Bentancur. Un’operazione simile potrebbe essere intavolata nei prossimi mesi, cambiando colori sociali e tifoseria della squadra sudamericana: niente Xeneizes, con Higuain che tornerebbe esclusivamente al suo River Plate. Come accaduto nel 2015, gli argentini potrebbero inserire giovani interessanti per i bianconeri; tra i nomi, circolano quelli di Gonzalo Montiel, Julian Alvarez, Martinez Quarta e Girotti, seguiti da Inter e Torino.

L’eventuale addio di Higuain avrebbe conseguenze positive per la compagine di Maurizio Sarri: oltre a liberare un ingaggio da 15 milioni lordi, Paratici potrebbe buttarsi a capofitto su una punta di rilevanza internazionale. Il sogno è Harry Kane, ma sul taccuino ci sono anche Gabriel Jesus, Timo Werner (in scadenza con il Lipsia) ed il vecchio pallino Mauro Icardi.

Lo scenario Icardi

Il numero 18 del PSG sembra sempre più orientato verso un ritorno in Italia a fine stagione. Come riportato su Twitter dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, Icardi e Wanda Nara avrebbero comunicato a Leonardo la volontà di abbandonare la Ligue 1 e, conseguentemente, il Paris Saint-Germain.

Con le possibilità di rivederlo in un San Siro tinto di nerazzurro (se non in trasferta con un’altra maglia) ridotte al minimo storico, la sensazione è che l’argentino stia attendendo le mosse dei bianconeri. La palla passa alla Juventus: la telenovela Icardi è destinata a concludersi?

