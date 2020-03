TS – In Italia solo Juventus e Inter su Tonali: Cellino però chiede 50 milioni

Duello a testa alta tra Juventus e Inter. Sul piatto, il profilo di Sandro Tonali, conteso da bianconeri e nerazzurri e con il Brescia sempre più pronto a salutare il suo gioiello. Tuttosport analizza la situazione del centrocampista di Cellino, con la Vecchia Signora indecisa sull’affondo decisivo per il giocatore classe 2000.

Solo l’Inter, secondo il quotidiano torinese, può davvero fronteggiare la Juventus nella corsa al gioiello del Brescia. Gli occhi indiscreti però arrivano anche dall’estero: i due club di Manchester, il Chelsea, l’Atletico Madrid in Spagna ed il Paris Saint-Germain in Francia puntano il giocatore, valutato da Cellino non meno di 50 milioni. Occhio però ad eventuali contropartite tecniche, con i bianconeri che potrebbero spuntarla grazie ai sacrifici del classe 2000 Nicolussi Caviglia e del ’98 Tourè, protagonista in Serie C con la Juventus Under 23. L’Inter però osserva ed è pronta a correre ai ripari per rispondere agli attacchi bianconeri: situazione tutta da definire per Tonali, realmente conteso in Italia solo dalla Beneamata e dal club juventino.

