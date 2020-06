TS – Inter, Barella tra le certezze di Conte: concorrenza ko e garanzia di qualità

L’uomo in più dell’Inter che ripaga investimenti e promesse. Nicolò Barella rappresenta la certezza imprescindibile dei nerazzurri di Antonio Conte ed è pronto a calarsi di nuovo nella parte già da domenica, quando ripartirà la Serie A. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista ex Cagliari dovrebbe partire da titolare in vista del match di San Siro contro la Sampdoria per dare continuità alla sua striscia di garanzie per l’undici nerazzurro.

Sempre in campo, concedendosi solo due pause: una relativa all’infortunio al ginocchio, cancellato già dal 6 gennaio, l’altra invece per squalifica contro l’Atalanta a San Siro. Poi sempre in prima linea: “ha nettamente schiantato la concorrenza”, dice il quotidiano, sottolineando l’assenza di un ‘doppione’ tra le fila interiste. Situazione diversa dai due simili Eriksen e Sensi e che potrebbe di fatto portare l’Inter a dare la caccia ad un profilo in linea con l’ex Cagliari ma con maggiore esperienza internazionale, in stile Vidal. Il calciatore italiano più pagato della storia nerazzurra intanto, nel suo primo anno a Milano, ha lanciato segnali super confortanti in vista del futuro: c’è spazio per sognare, viste le certezze di Barella.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!