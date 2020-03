TS – Inter, Bastoni ha conquistato tutti: decisivo Conte, ora il rinnovo

Tutti pazzi per Alessandro Bastoni. Investimento ripagato tra gli applausi per l’Inter che oggi si gode il suo difensore, assicurandogli un futuro in nerazzurro. Tuttosport ha riavvolto il nastro della sua carriera, ricordando la spesa complessiva di 31 milioni di euro della Beneamata per il centrale dell’Atalanta, protagonista con l’Under 17 e capace di folgorare gli osservatori interisti. Un’operazione importante quella dei dirigenti nerazzurri che oggi si godono il loro campione, già nel mirino dei top club europei.

Decisiva, per la sua carriera, la continuità vissuta a Parma: 24 presenze ed 1 gol con la squadra di D’Aversa prima di arrivare all’Inter dopo il prestito. Qui Conte ha scelto di usare il pugno duro: qualche amichevole per osservarlo da vicino e poi la decisione. Alessandro Bastoni non si muove: no al prestito alla Sampdoria, il giocatore resta all’Inter. Col tempo è riuscito a conquistare sempre più fiducia, rientrando tra i titolari e costringendo Godin alla panchina. Risposte positive in campionato e coppe ed un rendimento che continua a crescere. City e Barcellona lo puntano, ma il difensore rinnoverà con l’Inter a fine stagione fino al 2024 con relativo adeguamento di stipendio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!