TS – Inter, caccia al record: nel mirino i 106 gol stagionali della stagione di Mancini

Raggiunto un obiettivo, è tempo di pensare subito a quello successivo. Il successo (2-1) di ieri sera contro il Bayer Leverkusen ha permesso all’Inter di raggiungere una semifinale europea dieci dopo quella conquistata nella stagione del Triplete.

Per raggiungere la finale di Colonia, i nerazzurri dovranno superare l’ostacolo che una tra Shaktar Donetsk e Basilea rappresenteranno il prossimo lunedì. Per farlo, ovviamente, bisognerà vincere. E, quindi, andare in rete.

Il prossimo obiettivo riguarda proprio le reti stagionali. La formazione di Antonio Conte è infatti prossima al raggiungimento di un altro traguardo: eguagliare le reti stagionali messe a segno dalla squadra di Roberto Mancini.

La squadra guidata dall’attuale commissario tecnico della Nazionale è infatti la più prolifica della storia nerazzurra grazie ai 107 gol della stagione 2006-07, uno in meno di quelli collezionati in questa stagione. A riportarlo è Tuttosport.

